Boom | Van der Poel loopt bij valpartij schade op aan de knie - ook Pidcock betrokken

Van der Poel had slechts vier minuten nodig om naar de kop van de koers te rijden en ging er in de tweede ronde eens goed voor zitten, maar in een bocht linksaf ging het mis. Vervelend genoeg voor de Nederlander viel hij precies met zijn knie op een strookje kasseien, waardoor hij lelijk op zijn knie terecht kwam.

Pidcock reed op korte achterstand op de tweede plaats en kon de gevallen Van der Poel niet meer ontwijken, waardoor ook hij tegen de grond ging. De Brit kon zijn weg binnen de kortste keren vervolgen, terwijl dit voor MVDP helaas niet mogelijk was.

Bebloede knie

De Brit behield de leiding, maar zo’n beetje het volledige veld stak Van der Poel en zijn inmiddels licht bebloede knie voorbij waarmee de kans op een goed resultaat direct was verkeken. De Alpecin-rijder, die de vorige crosswinter zo sukkelde met zijn rug, reed wel verder, maar ogenschijnlijk vooral in de hoop om zijn knie een beetje soepel te houden.

Het idee is dat de Grote Drie het zondag bij de Wereldbeker in Antwerpen tegen elkaar opneemt, als ook Wout van Aert zijn rentree maakt in het veld, maar het is even afwachten hoeveel knieschade Van der Poel precies heeft opgelopen en of hij wellicht voorzichtig moet zijn.

