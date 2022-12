Boom | Van der Poel ondanks val morgen toch in actie tegen Van Aert - “Jawel, Jawel”

Van der Poel was volgens zichzelf ‘niet gefocust genoeg’. De Nederlander gleed daardoor onderuit op de gladde kasseitjes na een afdaling. Bij de val kwam hij hard terecht op zijn schouder en knie. Ook kon uiteindelijke winnaar Tom Pidcock niet meer uitwijken waardoor hij hard tegen de drievoudige wereldkampioen opreed.

Hoewel hij duidelijk pijn had, bleef Van der Poel toch doorrijden. “Het is het beste om na een val uit te rijden om niet te stijf te zijn.” Zijn eerste ronden weer op de fiets waren dan ook traag en ongemakkelijk, maar na een aantal ronden zette hij uitstekende rondetijden neer. “Ik verbaasde me daarzelf ook wel over”, zei hij na afloop.

Ad

“Uiteindelijk ging het wel, maar in het begin had ik echt wel pijn. Ik begon uiteindelijk wel beter te draaien, maar het is niet alsof ik mijn ritme heb gevonden.”

Veldrijden Boom | Pidcock controleert van voren - "Niet nodig om met 30 seconden verschil te winnen" 4 UUR GELEDEN

Eerste strijd Van der Poel, Pidcock en Van Aert

Morgen komt Van der Poel wel in actie bij de wereldbeker in Antwerpen. De Scheldecross is voor hem een weerzien met zijn grote rivaal Wout van Aert. Normaal gesproken ligt het parcours van de Antwerpense cross Van der Poel goed. Hij won daar al vijf keer.

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Boom | Pidcock controleert van voren - "Niet nodig om met 30 seconden verschil te winnen" 4 UUR GELEDEN