Zoe Bäckstedt, die in Wollongong nog twee keer wereldkampioen op de weg werd bij de junioren, schoot uit de startblokken in Kortrijk, maar al snel waren het Marianne Vos en Lucinda Brand die een kleine voorsprong namen op de rest.

Na de eerste ronde lukte het Denise Betsema om de sprong te maken en dus bestond de kopgroep plots uit drie sterke Nederlandse vrouwen. In de derde van vijf rondes is het Brand die ongelukkig ten val komt, ze komt op een achterstand te rijden die ze vandaag nooit meer wist goed te maken.

Alvarado lost Betsema

Ook Alvarado moest Vos en Betsema even laten gaan, maar de voormalig wereldkampioen kon even later weer aanhaken bij de kop van de koers. In de laatste ronde neemt Alvarado hard over, waardoor Betsema de rol moest lossen. Vos kon wel mee en samen maakten zij uit wie de overwinning zou grijpen in Kortrijk.

Alvarado gaat als eerste aan, maar wordt in de laatste meters fors geremonteerd door Vos. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma pakt zo haar eerste overwinning van dit seizoen.

