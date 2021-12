Dendermonde | Brand boekt alweer vijfde overwinning van twaalf Wereldbeker-afspraken

De Amerikaanse finishte op slechts vier seconden, maar dit kwam vooral doordat Brand het liet gebeuren. Het gaat veel te ver om te stellen dat de Nederlandse op halve kracht reed, maar in het achterhoofd van Brand speelde wel degelijk mee dat er een zeer drukke week op komst is voor de veldrijdsters.

Die drukke week is deze zondag pas net begonnen. En dan ook nog eens op het zware parcours van Dendermonde, waar helaas geen toeschouwers welkom waren om de rensters aan te moedigen. Wie weet hoe goed de Nederlands getinte kopgroep die aanmoedigingen had kunnen gebruiken, want de één na de ander zakte weg.

Slechte start Honsinger

Terwijl de originele kopgroep van samenstelling wisselde en het langzaam te zwaar kreeg, keerde Brand na een lastige start terug aan het front. Ze was op achterstand geraakt en moest een paar concurrentes inhalen, wat de nodige tijd kostte. Gelukkig voor Brand was haar start nog altijd stukken beter dan die van Honsinger, waardoor het beslissende gat al vroeg was geslagen.

Honsinger raapte de ene na de andere renster op, waarna ze zelfs eventjes de jacht op Brand opende. De Amerikaanse koos er in de slotronde voor niet van fiets te wisselen, wat een beetje extra tijdwinst opleverde, maar het gaatje dichten was duidelijk te veel gevraagd. Dat besefte ook Brand, die op het laatste rechte stuk haar feestje alvast vierde omdat ze wist dat Honsinger haar toch nooit meer zou passeren.

Vier seconden

Vandaar dat het definitieve verschil slechts vier seconden bedroeg. Indien nodig had Brand nog wel wat over gehad. Dat kon in Dendermonde niet gezegd worden van Denise Betsema en Marianne Vos, die als derde en vierde over de streep bolden. Vos kiest haar wedstrijden uit, maar kwam na haar zegetocht in Rucphen toch duidelijk iets tekort.

