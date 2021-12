“Ik kon goed mijn voorsprong in de gaten houden”, sprak ze na afloop. “Als het echt had gemoeten, had ik ergens nog wel wat in de tank zitten. Ik probeerde vooral om safe te rijden.”



Dit deed Brand mede met het oog op de Superprestige in Heusden-Zolder die maandag op het programma staat. De wereldkampioen hoopt dat ze dan een betere start heeft.

Dendermonde | Brand wint met kleine voorsprong op uitdaagster Honsinger

Krachten goed verdeeld

Zondag leek het in Dendermonde alsof ze haar kansen met een rustige start goed had verdeeld. Dit bleek echter geen bewuste keuze.



“Ik was in het gedrang beland. Ik moest daarom geduld hebben om de ruimte te krijgen. Ik kon niet de lijnen rijden die ik wilde rijden en reed me soms ook wel eens vast in iemand anders. Dat hoort er ook bij.”

“Je moet dit soort situaties voorkomen en zorgen dat je ervoor zit. Wanneer dat niet lukt, is het zaak om rustig te blijven.”

