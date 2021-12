Van der Poel hield het lang vol – misschien wel langer dan verwacht – maar verspreid over diverse momenten tijdens de cross in Dendermonde werd duidelijk dat Van Aert de sterkste van het veld was. Bijvoorbeeld toen de Belg keer op keer niet toestond dat Van der Poel de leiding overnam.

Hij probeerde het wel, Van der Poel, maar telkens kon Van Aert een beetje extra aanzetten om toch weer de kop te nemen. Die macht had Van der Poel nog niet. Van Aert is natuurlijk ook alweer iets langer terug in wedstrijden en won zijn vierde koers, terwijl dit voor Van der Poel pas zijn eerste echte optreden was. Grote kans dat Van der Poel mits fit de komende week grote stappen zet, als er nog veel meer crossen op het programma staan.

Ad

Dendermonde | Van der Poel komt paar procentjes tekort ten opzichte van winnaar Van Aert

Veldrijden Dendermonde | Brand boekt alweer vijfde overwinning van twaalf Wereldbeker-afspraken 2 UUR GELEDEN

Aerts

Twee van de grote drie speelden een prominente rol, maar Thomas Pidcock reed een anonieme wedstrijd. Waar Van der Poel uit de startblokken schoot en Van Aert het vuurtje langzaam maar zeker opstookte, kwam Pidcock niet in het verhaal voor. Letterlijk en figuurlijk. Hij kwam amper in beeld.

Het was Toon Aerts die namens ‘de rest’ het langst meedeed, maar halverwege begon hij meer en meer kleine foutjes te maken. Die kleine foutjes waren een voorbode van wat komen ging: hij moest lossen. Hoewel hij erin slaagde om Van der Poel nog enigszins in het vizier te houden, was Aerts’ verzet definitief gebroken.

Pidcock onzichtbaar

De laatste drie ronden vergrootte Van Aert de marge ten opzichte van zijn achtervolgers. Hij was duidelijk de sterkste in koers en zette ook verreweg de beste en snelste rondetijden neer. Langzaam maar zeker groeide het verschil tussen de twee torero’s naar een minuut, terwijl Van der Poel – noodgedwongen? – zijn rug nog maar eens besloot te rekken. Niet veel later finishte Aerts als derde.

Ondanks het geweld vooraan is en blijft Eli Iserbyt leider in de strijd om de Wereldbeker. Hij was even onzichtbaar als nummer acht Pidcock. Iserbyt werd negende.

Veldrijden Veldrijden | "We worden tegen de muur gezet" - Belgian Cycling woest over toeschouwersverbod 24/12/2021 OM 15:30