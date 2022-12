Het was lange tijd spannend tijdens de eerste Wereldbeker-manche op Ierse bodem. Dan weer reed Eli Iserbyt aan de leiding, dan weer Laurens Sweeck, dan weer was er een kopgroep en tussendoor leek Tom Pidcock zijn best te doen om een succesvolle aanval op te zetten.

De naam Van Aert mist in de opsomming en dat heeft een duidelijke reden; hij reed vrijwel geen moment op kop. Pas na 38 minuten cross drukte de Belg zijn neus van voren, al was dit wellicht al eerder gebeurd wanneer van tegenslag geen sprake was geweest.

Pirouette en poetsdoek

Eerst had Van Aert zelf wat moeite om op de zachte ondergrond van de sportcampus in Dublin het juiste spoor te vinden, waarna hij een pirouette draaide. Een ouderwetse spin, zoals we op de circuits ook wel eens zien. Dit keer was de modder in het veld de boosdoener.

Even later moest Van Aert ook afrekenen met een poetsdoek die op het parcours was gevallen. Hij reed precies voorbij het doek, dat prompt tussen zijn derailleur en ketting terechtkwam. Gelukkig voor Van Aert bevond hij zich ter hoogte van de wisselpost, nog tussen de vlaggetjes.

Wisselpost

Tussen de vlaggetjes betekent dat je mag omdraaien om alsnog de wisselpost binnen te gaan, precies zoals Fem van Empel deed tijdens het voor haar zo succesvol verlopen EK veldrijden. Van Aert verloor een seconde of twintig, maar toen was hij met een nieuwe fiets weer onderweg.

Getergd of niet was dit voor Van Aert het moment om alles uit de kast te halen. Na 48 minuten was het verschil definitief gemaakt en kwam de leiding steeds steviger in handen van de renner van Jumbo-Visma. Het was in de laatste ronde slechts een kwestie van afmaken.

Pidcock zakt weg

Wellicht was het zonder tegenslag minder spannend geweest, maar nu bleef de spanning lang in de wedstrijd en moest Van Aert serieus rijden voor zijn eerste overwinning in de crosswinter. Opvallend: terwijl Van Aert steeds verder naar voren kwam, zake Pidcock langzaam maar zeker wat weg. Dit terwijl de Brit eerder in de race een tijdlang koploper was en serieus zijn best deed om iets te forceren.

Tegen het einde vond Pidcock zijn benen toch weer terug; goed voor een derde plek. Sweeck werd tweede en deed op die manier goede zaken met het oog op het Wereldbeker-klassement. Rivaal Iserbyt kwam namelijk niet verder dan de zevende plaats en verloor op die manier een berg punten. Lars van der Haar was op plek vier de beste Nederlander.

