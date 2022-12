Dublin | Van Empel toont zich na prachtig duel in slotronde net iets sterker dan Pieterse

Van Empel en Pieterse reden de gehele cross kop over kop, zij aan zij of in elkaars wiel. Het ene deel van het parcours was iets geschikter voor Van Empel, het andere deel weer op het lijf geschreven van Pieterse. De twintigjarigen beseften zelf ook dat ze aan elkaar waren gewaagd en besloten zich – gezien hun voorsprong – enigszins te sparen voor de slotronde.

In die slotronde ging het goed los. Van Empel gebruikte de balkjes in haar voordeel door erover heen te springen, Van Empel ging weer vol aan tijdens een klimmetje waarna Pieterse haar technisch vernuft weer gebruikte om aan te sluiten. Zo ging het maar door en door, wat prachtig was om te zien.

Dublin | “We waren aan elkaar gewaagd” - Van Empel verslaat Pieterse ondanks buikpijn

Spannende slotronde

Het enige wat eraan ontbrak, was een sprint om de overwinning. Pieterse bleek aan haar max te zitten, terwijl Van Empel nog één keertje kon aanzetten en vlak voor het ingaan van de laatste bocht een klein gaatje sloeg. Dat gaatje was Pieterse te machtig, waarna Van Empel wist hoe laat het was: tijd om de armen in de lucht te steken.

Vooraf had Pieterse niet bepaald durven dromen van een overwinning. Ze had een slechte nacht achter de rug, omdat ze schijnbaar iets verkeerds had gegeten. Van Empel had dan ook geen idee hoe fit ze aan de start verscheen. Achteraf bleek dat die zorgen voor niets waren.

Ook bij Pieterse verliep de cross niet geheel vlekkeloos. Tijdens de eerste passage van de balkjes kwam ze in het gedrang terecht, met een kleine valpartij als gevolg. Pieterse verloor alles bij elkaar ongeveer twintig tellen, ook omdat haar ketting eraf ging en het even tijd kostte om alles weer in orde te maken.

Dublin | Pieterse komt tijdens eerste ronde in het gedrang op de balkjes

Achtervolging na val op de balkjes

Pieterse liet vervolgens zien hoe goed ze was door snel te aansluiting te hervinden, terwijl Van Empel op haar beurt Denise Betsema uit het wiel reed. Dit was wat voorafging aan een mooie tweestrijd, tussen twee twintigjaren, die Van Empel in de slotfase in haar voordeel besliste.

Dankzij haar zesde overwinning in de Wereldbeker vergrootte Van Empel haar voorsprong in het algemeen klassement naar meer dan honderd punten.

