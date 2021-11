EK Veldrijden | Brand kroont zich met een minuut voorsprong tot Europees kampioen

Brand sloeg haar slag al tijdens de tweede ronde door de materiaalpost te passeren zonder pitstop te maken. De pas twintigjarige Vas stapte af voor een fietswissel en dacht weer aan te sluiten, maar koploper Brand (32) liep weg en zou eenmaal weer opgestapt nooit meer teruggezien worden.

De rijdster in de regenboogtrui bouwde haar voorsprong gestaag uit en was zoveel sterker dan de rest dat ze uiteindelijk een volle minuut voor veld uit reed. Brand wist toen ook al wel hoe laat het was: geen fouten maken, op de fiets blijven zitten en haar eerste gewonnen EK is een feit.

Ad

Veldrijden EK Veldrijden | Oppermachtige en blije Brand voelde zich sterker dan verwacht 8 UUR GELEDEN

Ereronde voor Brand

Zo gezegd, zo gedaan. Af en toe ging er in een bocht even een voetje uit het pedaal, maar spannender werd het niet. De zevende en laatste ronde was een soort ereronde voor Brand, die high-fives uitdeelde aan de supporters. Brand besloot de koers lopend met haar fiets boven het hoofd getild. Het was haar feestje en dat van niemand anders.

Vas legde ver achter Brand beslag op het zilver en ook dat was terecht. De Hongaarse voelde weliswaar constant de hete adem van allerlei Nederlandse rijdsters in haar nek, maar liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Het was Vas die de meeste gaatjes sloeg en als er eens iemand een poging waagde om weg te rijden, kwam die vaak niet verder dan tot naast Vas waarna er weer aangesloten moest worden.

EK Veldrijden | Oppermachtige en blije Brand voelde zich sterker dan verwacht

Brons Kastelijn, Alvarado onttroond

Yara Kastelijn mocht als derde naar het podium, om brons in ontvangst te nemen. Titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado moest zich gewonnen geven in de strijd om een medaille. Dat was niet zo heel gek. Alvarado mist nog wat inhoud en hardheid nadat ze de start van haar seizoen moest uitstellen; een vormdip bleek te verklaren door verkeerde bloedwaarden waarna ze noodgedwongen rust moest houden.

Eventjes leek Alvarado de aansluiting te hervinden bij Vas en Kastelijn, maar een onfortuinlijke valpartij maakte een einde aan haar ambities. Toen was al duidelijk dat ze haar Europese kampioenstrui moest inleveren bij Brand. Aangezien Brand echter ook in bezit is van de regenboogtru zien we de Europese kleuren voorlopig niet terug in het veld.

Het is zondag tijd voor de strijd bij de mannen. De start is om 14:55 uur en de cross is live te volgen via discovery+

Veldrijden EK Veldrijden | Brand kroont zich met een minuut voorsprong tot Europees kampioen 8 UUR GELEDEN