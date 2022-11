EK Veldrijden | IJzersterke van Empel ondanks pech en fietswissel Europees kampioen

Voor de wedstrijd wisten we dat we een nieuwe Europese kampioen zouden krijgen. Regerend kampioene Lucinda Brand kon niet starten door een breukje in haar hand. De wedstrijd beloofde een strijd te worden tussen de dominante Nederlandse dames Kata Blanka Vas en misschien Pauline Ferrand Prevot, die achterin het veld moest starten. De strijd tussen Nederland en de rest leek zich in het begin van de wedstrijd te ontvouwen nadat Fem van Empel en Kata Blanka Vas samen weg reden.

Van Empel, die dit seizoen alle vier de wereldbekers won, had pech precies op het punt waar de mecaniciens staan. Een rij hekken versperde haar de kortste weg naar een nieuwe fiets, waardoor ze terug moest rennen om haar fiets te wisselen.

Comeback

Van Empel moest daardoor in achtervolging op een groepje waar naast Blanka Vas ook Denise Betsema en Ceylin Carmen del Alvarado reden. Na het euvel was de achterstand voor Van Empel een halve minuut. Langzaam maar zeker bewoog de twintigjarige richting de kop van de wedstrijd. Binnen anderhalve ronde reed ze al weer vooraan.

Ceylin Alvarado kon het langst het tempo van de Pauwels Sauzen Bingoal rijdster volgen, maar moest na een klein foutje Van Empel laten gaan. Ze eindigde 22 seconden achter de winnares op de tweede plek. Veertien seconden daarachter eindigde Kata Blanka Vas, die daarmee een volledig Nederlands podium voorkwam.

