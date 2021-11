Ook bij de elite mannen begon de wedstrijd wat onstuimig. Door een vroege valpartij begonnen onder andere Joris Nieuwenhuis en Kevin Kuhn met een achterstand aan hun Europese kampioenschap. Verre van ideaal. Het koersverloop werd gedicteerd door de Belgen. Met acht deelnemers was de zwart-geel-rode vlag verreweg de meest vertegenwoordigde. Alleen Lars van der Haar en Joshua Dubau waren de enige niet-Belgen in de kopgroep van negen man.

Toon Aerts plaatste in de tweede ronde een stevige versnelling richting de finishlijn. De kopgroep brak daardoor in tweeën. Waardoor Lars van der Haar in de tegenaanval moest. Aan het eind van de derde ronde wist de Nederlander weer de aansluiting te maken bij de kopgroep. Hermans, Iserbyt, Aerts, Vanthourenhout en Van der Haar mochten het gaat uitmaken voor de prijzen.

De materiaalpost was iedere ronde weer een belangrijk punt. De modder was gedurende het weekend zo zacht en diep geworden dat er doorheen rijden vrijwel onmogelijk was geworden. De grond in de materiaalpost lag er een stuk beter bij, maar was ook langer. Keer op keer wisselden de renners van positie bij iedere passage van de materiaalpost.

Iserbyt leek zich te verschakelen op een stukje 'bergop' en viel daardoor samen met Lars van der Haar terug uit de kopgroep. De Belg had duidelijk geen goeie dag. Het gat naar de kopgroep bleef maar groeien en Lars van der Haar ging alleen in de achtervolging om wederom aansluiting te zoeken met de kopgroep.

Quinten Hermans had een superdag. De Belg legde het tempo enorm hoog. Michael Vanthourenhout en Toon Aerts wisten zich nog enige tijd vast te klampen aan het achterwiel van Hermans. Op de beklimming naar de top van de VAM-berg in de vijfde ronde moest het tweetal hem laten gaan.

Lars van der Haar begon ongelukkig aan zijn Europees kampioenschap: een glijpartij op de kapot gereden ondergrond bij de materiaalpost en het verliezen van de aansluiting met de kopgroep door het terugzakken van Eli Iserbyt. Maar de Nederlander had fantastische benen. Ronde na ronde reed hij het gat dicht richting Hermans. Met nog twee rondes te gaan reden er twee man op kop van de koers.

Van der Haar liet direct aan zijn concurrent zien wie de beste van de dag was. De scherpte leek wat weg te zijn bij Hermans en de Belg moest de Nederlander dus langzaamaan laten gaan. Het gat tussen de twee renners werd steeds wat groter en Lars van der Haar viel niet meer stil. Zes jaar na zijn eerdere Europese titel is Lars van der Haar wederom de beste veldrijder van Europa.

Lars van der Haar was na zijn overwinning zeer tevreden over zijn dag.

