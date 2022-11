De 33-jarige Brand ging onderuit bij het verkennen van het Wereldbeker-parcours in Tabor en hoewel direct duidelijk werd dat het een valpartij met gevolgen was, blijkt nu ook definitief dat het EK te vroeg komt. De renster van Baloise Trek Lions geeft aan dat het herstel wel gewoon goed gaat.

“Het herstel van de hand gaat supergoed en in een wegkoers had ik zeker uit de voeten gekund. Maar voor de cross en Namen in het bijzonder zijn technische vaardigheden en controle zo belangrijk dat ik moet concluderen dat tachtig procent herstel niet voldoende is om voor de winst te kunnen gaan”, reageert Brand via de KNWU.

Van Empel

Er werd al een tijdje uitgekeken naar een directe strijd tussen Brand en jongeling Fem van Empel, maar er moet helaas een streep door een onderling duel op het EK. Dit betekent dat Van Empel als topfavoriet van start gaat, waarbij Marianne Vos van plan is om het haar moeilijk te maken.

Brand crosste vorig jaar op de VAM-berg naar de trui die lag te wachten op de Europees kampioene. Het goede nieuws is dat we niet al te lang meer hoeven te wachten op haar rentree. “De komende week blijf ik mij focussen op mijn herstel en training om de laatste stap naar race ready te zetten.”

Van Kessel

Bij de mannen ontbreekt Corné van Kessel in de definitieve selectie als gevolg van sleutelbeenbreuk. Van Kessel ging kort na de start van het veldritseizoen onderuit tijdens een training en ook dat bleef niet zonder gevolgen.

