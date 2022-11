EK Veldrijden | Michael Vanthourenhout wint modderige strijd in Namen, Van der Haar zilver

Het parcours werd gedurende het weekend steeds droger en dus ging het tempo omhoog, maar vlak voor de elite mannen van start gingen begon het wat te regenen. Het opdrogende parcours kreeg een spekgladde bovenlaag en vooral op de schuine kanten was het meer glijden dan fietsen.

Lars Van der haar neemt de leiding in de openingsfase en rijdt weg bij de rest. In de tweede ronde, op die gladde schuine kant, glijdt het voorwiel weg van de Nederlander en hij komt zonder erg ten val. Michael Vanthourenhout kan zijn kleine achterstand dichten en het neemt direct de kop over van Van der Haar. Een klein gaatje ontstaat, maar Van der Haar weet zich snel te herpakken en voegt zich in het wiel van de Belg.

Een ronde later is het weer de schuine afdaling die de situatie in de wedstrijd doet veranderen. Van der Haar gaat voorzichtig naar beneden. Vanthourenhout glijdt uit en Sweeck duikt over zijn stuur heen de modder in. Iedereen kan zijn wedstrijd vervolgen. Iserbyt begon sterk, maar Namen lijkt een angstgegner te zijn voor de Belg. In de derde ronde geeft hij op. Terug naar douche in de camper.

In de vijfde ronde valt de wedstrijd in de plooi. Van der Haar glijdt nu bij een andere afdaling onderuit. Hij blijft vastzitten in de doeken die het parcours afzetten en Vanthourenhout kan een voorsprong van 15 seconden realiseren. De Belg houdt het tempo hoog en het gat blijft lang gelijk, maar de vermoeidheid lijkt in het lichaam van Van der Haar te zijn geslopen. Op ieder schuin kantje moet minstens de voet uit het pedaal. Soms wisselt hij van spoor en enkele keren komt hij alsnog ten val. Van der Haar kan tevreden zijn met zijn tweede plek. Hij heeft er hard voor gevochten en een prolongatie van zijn titel zit er niet in dit jaar.

Vanthourenhout controleert ondertussen de koers van kop af aan. Laurens Sweeck rijdt vrijwel de hele wedstrijd alleen op de derde plek.

