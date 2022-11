Puck Pieterse was een klasse apart vandaag bij het EK veldrijden in Namen. De Nederlandse nam vroeg in de wedstrijd de leiding en de rest van het peloton kon slechts zwaaien naar de wereldkampioene U23. Uiteindelijk won ze met 50 seconden voorsprong op de fe Française Line Burquier. Zij pakt een knappe zilveren medaille voor Shirin van Anrooij.

De Nederlandse kende een ongelukkige dag met pech bij de start en een kleine valpartij op het einde van de wedstrijd. Een prolongatie van haar Europese titel zat er niet in vandaag.

