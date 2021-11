Wie er in welke categorie ook Europees kampioen wil worden, hij of zij moet een beetje hoogteverschil goed kunnen verteren. Iedere ronde weer moet er rond de VAM-berg 32 meter hoogteverschil worden overbrugd en de laatste 400 meter van het parcours kent zelfs een stijgingspercentage van 15 procent.

Kortom, de Europees kampioen moet van goeden huize komen. Die nieuwe Europese heerser luistert zondag 7 november sowieso niet naar de naam Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tom Pidcock. Het sterrentrio is nog altijd op retraite na een druk wielerjaar, waarin ook volop op de weg werd gekoerst. Over een paar weken rollen de kanonnen weer naar voren, waarbij het WK in Fayetteville een belangrijker doel lijkt dan het EK.

Ad

Dit gegeven zorgt ervoor dat Eli Iserbyt als grote favoriet aan de start verschijnt. Iserbyt won dit seizoen al acht crossen en is vrijwel onverslaanbaar. Quinten Hermans kan nog het beste volgen, maar maakt te veel foutjes op de balken waardoor hij nogal eens op achterstand raakt en niet meer kan terugkeren. Ook Toon Aerts behoort tot de vaste uitdagers van Iserbyt.

Veldrijden X2O-trofee | Iserbyt gaat ook in Koppenbergcross nog maar eens met de winst aan de haal 01/11/2021 OM 16:47

X2O-trofee | Samenvatting van machtsvertoon Iserbyt op de Koppenberg

Van der Haar versus Belgische furie

Lars van der Haar is de grootste Nederlandse troef, maar hij heeft moeite om overeind te blijven in de Belgische furie. Van der Haar pakt zijn podiumplekken mee, verspreid over de diverse klassementen van de verschillende crossen, maar Europees kampioen worden? Het lijkt een brug te ver, al kan zich altijd een verrassing voordoen!

Bij de vrouwen is het, voor de verandering, nog maar de vraag of we weer een Nederlandse Europees kampioene kunnen begroeten. Het is vaste prik dat er een heel blik oranje favorieten aan de start staat, maar er is sinds kort stevige concurrentie in de vorm van Kata Blanka Vas. De Hongaarse won recent haar eerste Wereldbekercross en verkeert in zulke goede vorm dat zij misschien wel als favoriet van start gaat.

Het is onder meer aan Denise Betsema en Annemarie Worst om Vas zaterdag 6 november onder de duim te houden. Betsema noteerde dit seizoen ook al diverse overwinningen, dus het moet zeker mogelijk zijn Europees kampioen te worden. Ook Lucinda Brand mag je nooit uitvlakken, al is het nog niet zo dat ze de zeges aaneenrijgt. Daar was Marianne Vos wel mee bezig. De ene zege volgde de andere op, maar Vos zit momenteel in een herstelfase na het zware wegseizoen en keert later pas weer terug in het crosscircuit.

Wereldbeker | Onteketende Betsema wint in de kuil van Zonhoven

Carmen Alvarado verdedigt titel

Het is een beetje lastig inschatten wat we mogen verwachten van de regerend Europees kampioene. Ceylin del Carmen Alvarado won de vorige editie van het EK, in Rosmalen. Carmen Alvarado is echter pas net terug in wedstrijdverband, nadat richting het begin van het seizoen bleek dat ze zich niet fit voelde vanwege verstoorde bloedwaarden. Daarna bleef ze eventjes uit competitie om te herstellen. Inmiddels zit Carmen Alvarado weer op de fiets en is de jacht op podiumplekken geopend. Of ze al genoeg inhoud heeft om haar Europese titel te kunnen verdedigen, blijft echter de vraag.

De oplettende lezer heeft het al gespot: het EK is voor het tweede jaar op rij in Nederland. Na Rosmalen is het nu de beurt aan Drenthe, met de VAM-berg. VAM staat voor Vuil Afvoer Maatschappij en in feite wordt er gefietst op een vuilnisbelt, die is ontstaan in 1929, waar een hoop aarde en gras op is gestort. Inmiddels wordt de VAM-berg gebruikt als scherprechter in diverse wielerkoersen. Van der Poel werd op de VAM-berg bijvoorbeeld eens Nederlands wegkampioen. Europees kampioen wordt hij nu echter niet.

De grote vraag is: wie dan wel? De favorieten staan hierboven benoemd en dit weekend moeten zij de benen laten spreken. Overigens staan er behalve de elite-races nog meer crossen op het programma. David Haverdings begint als favoriet bij de junioren, bij de beloften wordt een mooi duel verwacht tussen Pim Ronhaar en Thibau Nys terwijl Puck Pieterse kanshebster is bij de beloften vrouwen.

Wereldbeker | Hongaarse Vas de sterkste in modderig Overijse, Pieterse en Brand ook op podium

Waar kijk je?

De eliteraces voor mannen en vrouwen worden live en geheel reclamevrij uitgezonden via discovery+ . Ook de jeugdwedstrijden zijn hier te zien, maar zonder commentaar. De vrouwenwedstrijd wordt zaterdag (14:55 uur) van commentaar voorzien door Bobbie Traksel en Sanne van Paassen, terwijl Andries Lamain en Thijs van Amerongen zondag (ook 14:55 uur) het verslag bij de mannencross voor hun rekening nemen.

Veldrijden X2O-trofee | Iserbyt gaat ook in Koppenbergcross nog maar eens met de winst aan de haal 01/11/2021 OM 16:46