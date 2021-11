De wedstrijd in Koksijde deed denken aan de wedstrijd in Merksplas waarin ook een groepje rijders lang bij elkaar bleef en het lang duurde voor de wedstrijd beslist was. Precies diezelfde mannen maakten het in Koksijde ook elkaar lastig.



Lang leek Toon Aerts over de beste benen te beschikken. De renner van Baloise Trek Lions was sterk op verschillende zandstroken en kon daar kleine verschilletjes maken. Aerts werd telkens weer teruggepakt waarna het veld weer in elkaar schoof.

Vanaf de vijfde van de zeven rondes begon Iserbyt zijn voet echt op het pedaal te drukken. Met versnellingen in de zandstroken kon hij regelmatig loskomen van de groep. In de voorlaatste ronde was de aanval van Iserbyt dan definitief. Niemand pakte hem in de laatste minuten van de wedstrijd nog terug.

In de strijd om de tweede plaats was het Sweeck die er met het zilver vandoor ging. Aerts eindigde op de derde plek. Quinten Hermans belandde net buiten het podium en Europees kampioen Van der Haar eindigde net als gisteren op de vijfde plek.

Door de overwinning loopt Iserbyt uit in het wereldbekerklassement. Iserbyt leidt nu met 245 punten, terwijl Aerts met 176 punten 69 punten achter staat.

