Kuypers acteerde dit seizoen met name in het niveau onder de absolute top. Daar liet de Belg al mooie resultaten zien. Zo won hij vorige week het eindklassement van de Coupe de France, nadat hij vier van de zes manches had gewonnen.

Bij de cross in Essen toonde hij zijn goede vorm door ook hier te winnen. Het deelnemersveld was echter erg gedevalueerd. Verschillende renners als Wout van Aert verkozen de wereldbekerwedstrijd in Dublin morgen, boven de wedstrijd van vandaag. Anderen als Mathieu van der Poel planden een trainingsstage in dit weekend en stonden zo ook niet aan de start.

Ad

Leegloper

Veldrijden Essen | Bij afwezigheid Van der Poel en Van Aert is Kuypers sterkste 5 UUR GELEDEN

Kuypers was meteen goed weg. Samen met Emil Verstrynge en Clement Horny reed hij de eerste ronden voorin in de wedstrijd. Horny zakte weg, waarna de twee jonge Belgen alleen overbleven. Een leegloper voor Verstrynge zorgde ervoor dat hij niet won. Hij wist uiteindelijk nog wel beslag te leggen op de derde plek.

Fout op fout

Het was Jens Adams die de meeste tegenstand bood aan Kuypers. De ervaren renner ging als favoriet van start, maar maakte veel te veel foutjes. De renner (30) verloor zijn start en kwam al vroeg op achterstand te liggen. Hij wist zich nog wel naar voren te rijden, maar ging hier ook de mist in.

Nadat Horny op een looppassage met zijn fiets onderuit ging, probeerde Adams een gaatje te vinden om hem te passeren. De Belg ging echter ook onderuit waarna hij enkele seconden in de modder bleef liggen om bij te komen.

In de laatste twee ronden leek Adams het toch spannend te kunnen maken. Adams maakte veel tijd goed en kwam solo op de tweede plaats te liggen. Met twee ronden te gaan leek hij een achterstand van 22 seconden goed te kunnen maken. Toch was het weer raak. Door een slordigheidje op de trap verloor hij kostbare seconden om zijn eerste winst sinds 2016 te kunnen pakken.

Zo was het Kuypers die met zijn handen van het stuur over de finish kon komen.

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Essen | Van Alphen zet winnende lijn voort, ook in koud Essen de beste 7 UUR GELEDEN