Essen | Van Alphen zet winnende lijn voort, ook in koud Essen de beste

Vanwege de wereldbeker die morgen in Dublin verreden zal worden, was het deelnemersveld mager in Robotland Essen. Vrouwen als Fem van Empel, Puck Pieterse, Denise Betsema ontbraken op de startlijn omdat ze eerder in Ierland aan wilden komen. Shirin van Anrooij, Ceylin Carmen del Alvarado en Marianne Vos zijn op trainingskamp.

Van Alphen die door haar overwinning vorige week in Boom de favoriete was, was de grootste naam. Concurrenten als Anna Kay, Yara Kastelijn en Laura Verdonschot konden haar slechts een ronde volgen.

In de tweede ronde sloeg de sterke Van Alphen toe. Niet gehinderd door de temperaturen onder nul ploeterde ze een weg door de modderige ondergrond bij het voormalige treinstation net over de Belgische grens.

Strijd om podium

Achter Van Alphen was het spannend voor het podium. Een select groepje waarvan het aantal varieerde van soms zes, soms weer drie renners reed achter Van Alphen aan. Het was de Belgische Frank die in de laatste ronde een aanval plaatste en op weg leek te gaan naar plek twee.

Franks voorsprong was net groot genoeg om Kay en Kastelijn van zich af te houden. Van die twee was het de laatste die het sprintje om plek drie won. Het was voor Kastelijn de eerste podiumplek van het jaar.

