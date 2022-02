Ethias Cross | Iserbyt gunt overwinning aan Vanthourenhout

In de laatste minuten van de wedstrijd was het duidelijk dat Iserbyt beter was dan Vanthourenhout. Op de technische stukken Ontstond er een gat, maar de kleine Belg liet zijn ploegmaat steeds terugkomen. Op het laatste rechte stuk werd duidelijk wat de bedoeling was. Michael Vanthourenhout hoefde niet voor de overwinning te sprinten en het tweetal kwam bijna gezamelijk juichend over de finish. Doordat Laurens Sweeck op de derde plaatst eindigt is het podium volledig bekleed met Bingoal Pauwels Sauces WB renners.

