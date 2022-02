Ethias Cross | Lucinda Brand pakt in Sint Niklaas 20e overwinning van seizoen

Lucinda Brand liet direct aan het begin van de cross zien dat zij van plan was er met de winst vandoor te gaan. Een lange tijd konden Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Denise Betsema nog aanhaken bij de Europese kampioene. Maar toen Brand eenmaal echt op de pedalen ging staan was er geen houden meer aan.

Stoempend door de wind reed brand naar de overwinning toe. Ook in de regen in de laatste ronde werd de voorsprong van Brand enkel groter. De enige overwinning die ontbreekt voor Lucinda Brand dit seizoen is het wereldkampioenschap. In Fayetteville werd Marianne Vos wereldkampioen.

