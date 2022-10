Fayetteville | Iserbyt rekent na spannende Wereldbeker-cross in lange sprint af met Sweeck

Het droge parcours in Fayetteville was niet onderscheidend genoeg voor een solo. Dat ondervond de ene na de andere renner, want geen enkele aanval hield lang stand. Zo kan het gebeuren dat zich een kopgroep vormde waarvan de omvang opliep tot maar liefst twaalf renners.

Pim Ronhaar behoor helaas niet tot dit dozijn. Tijdens de eerste meters na de start trapte Ronhaar door zijn ketting, waardoor hij min of meer vanaf de start rennend naar de verre materiaalpost moest om van fiets te wisselen. Door al zijn ambities kon een streep. Hij zou uiteindelijk nog knap twintigste worden.

Brunner

Ook knap was de vierde plaats van Eric Brunner, die in de voorlaatste ronde zelfs eventjes hoopte om de marge naar het podium te overbruggen. Dat was uiteindelijk toch te veel gevraagd. Het was juist zo leuk geweest om een Amerikaan op het podium te hebben na een Wereldbeker-cross.

Het werd echter ‘gewoon’ een Belgisch feestje, met Michael Vanthourenhout die op de derde plek kon worden ingevuld. Hoe de bloemen verdeeld zouden worden, bleef echter lang spannend. Tot en met de laatste rechte lijn zelfs.

Sweeck gaat aan

Iserbyt leek eventjes teveel van zichzelf te hebben gevergd met een alles-of-niets-poging, waarna Sweeck op zijn beurt een beslissende slag probeerde te slaan. Ook dat mislukte. Sweeck gokte daarom op zijn sprint, maar wellicht ging hij te vroeg aan waardoor de tank al voor de laatste lijn leeg was.

Het lukte Iserbyt om net iets meer kracht uit zijn lichaam te persen, waardoor hij als winnaar over de streep rolde. De renner van Bingoal lag daarna helemaal kapot in het gras en had echt even tijd nodig om weer op krachten te komen. Langzaam maar zeker keerde hij terug op aarde, als leider in de strijd om de wereldbeker bovendien.

Lars van der Haar ontbrak overigens. Hij is er volgende week in Tabor wel weer bij.

