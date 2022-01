GP Sven Nys | Brand trekt aan langste eind in tweestrijd met Alvarado

Alvarado lijkt in het gloednieuwe jaar de juiste vorm te hebben gevonden. Het eerste deel van het seizoen viel tegen voor de Nederlands kampioene. Maar in de GP Sven Nys waren de benen in orde. In de voorlaatste ronde begon Alvarado wel hier en daar wat kleine foutjes te maken waar Lucinda Brand maar al te graag van profiteerde. Hierdoor moest Alvarado steeds vechten om weer in het wiel te komen van Brand. Ook in de laatste bocht wist Alvarado weer meters goed te maken, maar de laatste aanzet van Brand was genoeg om de overwinning naar zich toe te trekken. De Wereldkampioen wint de eerste veldritwedstrijd van het seizoen!

