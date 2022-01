GP Sven Nys | Wout van Aert klasse apart in Baal

Na zijn val reed Wout van Aert door de materiaalpost, maar alleen een fiets was niet genoeg. De linker schoen van de Belgische kampioen veldrijden raakte beschadigd en het wisselen duurde een kleine twintig seconden. Tom Pidcock zag zijn kans en besloot het tempo enorm op te schroeven. Wout van Aert moest in de achtervolging. Eli Iserbyt reed ook nog een korte tijd tussen Pidcock en Van Aert in, maar vervulde verder geen echte rol in de koers.

Maar een sterke Wout van Aert is niet menselijk. Het was slechts een kwestie van tijd voordat de Belg terug in het wiel zat van Pidcock. Na een korte herstelperiode in het wiel van de Brit ging Van Aert in de aanval. Pidcock had het niet in zich om bij te blijven. Eli Iserbyt maakt het podium compleet met zijn derde plaats.

