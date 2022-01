Het was in eerste instantie klassementsleider Toon Aerts die op kop ging, maar hij hield het niet vol om samen met Van Aert weg te blijven. De renner van Jumbo-Visma beschikt over het grootste vermogen in zijn benen terwijl die van Aerts volliepen.

Er was een onbedoeld botsinkje tussen de twee bij het beklimmen van de Skiberg, maar omdat de stewards in het veldrijden een stuk vergevingsgezinder zijn dan in de Formule 1 werden er geen strafseconden uitgedeeld die in de pitstraat moesten worden ingelost.

Anonieme race Pidcock

Het korte oponthoud maakte ook niets uit voor het eindresultaat, want natuurlijk brak het moment aan waarop Van Aert er vandoor ging op weg naar zijn achtste overwinning van een kort crossseizoen. Aerts vond het allang best, want hij deed goede zaken voor het algemeen klassement.

Aerts eindigde achter Tom Pidcock – die op een dikke minuut achterstand op één of andere manier een vrij anonieme wedstrijd reed – op de derde plaats, terwijl zijn directe concurrent Eli Iserbyt nergens te bekennen was. Iserbyt won begin dit seizoen de ene na de andere cross, maar heeft het de laatste weken lastiger.

Of hij spaart zich met het oog op het WK eind deze maand, dat kan natuurlijk ook. Bij dat WK ontbreekt Mathieu van der Poel, die de rest van het crossseizoen wegens rugproblemen moet missen.

