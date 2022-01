Herentals | Vliegende start Betsema ook niet voldoende om Brand te verslaan

De X2O-trofee is het enige (tijd)klassement waarin Brand niet aan de leiding gaat, maar ze komt steeds dichterbij. Betsema moet inmiddels vrezen voor haar koppositie. Misschien dat ze er daarom wel direct vandoor ging bij de start, in een laatste poging haar marge te beschermen. Dat lukte. Ze hield precies twee seconden over.

Het tempo van Brand was haar echter te machtig. De renster van Baloise-Trek Lions dichtte vrij snel het gaat en kwam daarna alleen op kop. In eerste instantie trokken Brand en Sanne Cant samen op in de achtervolging, maar de Belgische viel weg na een probleem met haar ketting. Cant werd uiteindelijk vierde, achter Annemarie Worst.

Ad

Veldrijden Veldrijden | Ook van Aert niet naar WK in Verenigde Staten 24 MINUTEN GELEDEN

Pech voor Alvarado

Wie ook weer eens pech te verduren had, was Ceylin del Carmen Alvarado. Alvarado beleeft een zeer moeizaam seizoen, waar ze helaas al niet fit aan begon. Dit keer was er een probleem met haar fiets, waardoor ze een flink stuk van het parcours lopend moest afleggen onderweg naar de materiaalpost.

De beelden zorgden voor een treurig gezicht, juist omdat er zo hard wordt gewerkt om het allemaal goed te laten verlopen. Alvarado deed op die manier ook nog eens slechte zaken voor het algemeen klassement, waarin ze de derde positie bezette.

Het kon Brand allemaal niet deren, want eenmaal op kop was ze volledig in controle en zag ze Betsema steeds verder wegzakken.

Veldrijden Herentals | Van Aert is zonder tegenslag weer ouderwets ongenaakbaar EEN UUR GELEDEN