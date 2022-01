"Voor de race kijk je niet veel terug en probeer je te focussen", zegt de Brabantse net na het winnen van de race over haar laatste overwinning op een wereldkampioenschap in 2014. "Ik kan het nu niet geloven."

De overwinning werd Vos niet in de schoot geworpen. Ze moest ervoor strijden met haar concurrente Lucinda Brand. Op het snelle parcours was aanvallen lastig.

Druk zetten

"Eerst probeerde ik wat druk te zetten, daarna zette zij wat druk, maar het is zo moeilijk om hier weg te komen. Ik wist dat ik rustig moest blijven en de juiste dingen moest doen in de laatste ronde en me concentreren op de sprint".

Ondanks dat de laatste zege op een WK uit 2014 stamt heeft Vos weinig aangepast aan haar training. "Ik deed gewoon wat ik altijd doe en dit jaar heb ik veel ondersteuning van mijn familie en vrienden."

