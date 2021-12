Het parcours was totaal anders dan zondag. Waar het in Dendermonde modderig was en er veel moest worden gelopen, konden de rensters op het snelle, technische circuit in Heusden-Zolder meer op hun fiets blijven zitten.

Kleine verschillen

Dit betekende dat de kopgroep langer bij elkaar bleef en de verschillen klein waren. Pas in de derde ronde besloot Brand flink gas te geven om de groep uit te dunnen. De wereldkampioene kreeg alleen Fem van Empel mee in haar wiel. Kata Blanka Vas, de enige niet-Nederlandse in de kop van de wedstrijd, moest een gat laten vallen waardoor er twee groepen ontstonden.

De Hongaarse leidde de tweede groep met in haar wiel Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge van der Heijden. Ceylin del Carmen Alvarado kon niet volgen en stapte niet veel later uit de wedstrijd.

Net op het moment dat Brand een gat wilde slaan met Van Empel, ging ze in de afdaling onderuit. De negentienjarige renster besloot echter om niet alleen door te rijden waardoor ze bij de vierde passage van de finish samen aan kop doorkwamen.

Ondertussen had Shirin van Anrooij knap de aansluiting gevonden bij de tweede groep, nadat ze bij de start uit haar pedaal was geschoten en achterop was geraakt.

Lange sprint

Brand besloot steeds meer druk te zetten op Van Empel, die op haar beurt geen krimp gaf. Af en toe drukte ze zelfs even brutaal haar wiel net voor die van Brand om te laten zien dat ze er nog steeds was. Pas in de laatste afdaling sloeg de koploper van het Superprestigeklassement een klein gaatje.

Ze besloot direct door te trekken en er een lange sprint van te maken. Het lukte Van Empel niet meer om langszij te komen, waardoor ze genoegen moest nemen met het zilver.

Worst, die zondag de wereldbeker in Dendermonde had laten schieten, bleek het meeste over te hebben in de achtervolgende groep en werd derde voor Van Anrooij en Betsema.

Vas eindigde als zesde nadat ze in de slotronde onderuit was gegaan. Van der Heijden had de groep al eerder moeten laten gaan en werd zevende.

