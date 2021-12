Volgens Adrie is het vooral fysiek ongemak dat Mathieu van der Poel nu parten speelt. 100 procent fit is de Nederlandse superster absoluut niet. Nog altijd heeft hij last van de rugblessure die hij opliep tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast kent de wereldkampioen een rommelige voorbereiding op het cross-seizoen met valpartijen en kampt hij met knieklachten.

Het is echter vooral de rug die nu het grootste probleem vormt, zegt Adrie van der Poel: "Zijn rug speelde toch weer op. Dat is niet verwonderlijk na de zware veldrit in Dendermonde en de eerste twee rondjes in Heusden-Zolder. Zoals we wisten, heeft het zijn tijd nodig."

Afstappen

Normaal gesproken is Van der Poel iemand die tot de laatste seconde blijft strijden, maar dit keer moest hij dus vroegtijdig de strijd staken. Volgens Adrie van der Poel kon zijn zoon niet anders dan afstappen. "Het had weinig zin om de race nog uit te rijden. Afstappen staat niet in Mathieu zijn woordenboek, maar hij moet ook aan zijn gezondheid denken. Na twee dagen rust zal het weer een pak beter gaan."

Dat het cross-seizoen voorlopig niet gaat zoals gewenst, betekent niet dat het schema gaat veranderen. "Zijn seizoen gaat vooralsnog door zoals gepland. De volgende koers begint hij gewoon weer vanaf nul. Er staan nog weinig dubbele crossen op het programma dus hij krijgt meer tijd om te herstellen", aldus Van der Poel senior.

WK blijft hoofddoel

Adrie van der Poel geeft aan dat zijn zoon sinds de Tour de France geen fatsoenlijke wedstrijd meer heeft kunnen rijden. Zijn beste prestatie was de derde plaats in Parijs-Roubaix. Wellicht moet Mathieu zich op dit moment even niet op winnen richten, zo denkt zijn vader. "Misschien moet hij zijn ambities bijschaven, daar is niets mis mee. Zeker niet als je weet van waar hij komt. Het zou niet gezond zijn om het te forceren. Als je last hebt, moet je voorzichtig zijn."

"Het WK blijft het hoofddoel, maar er zijn ergere dingen in de wereld als hij er niet mee zou kunnen doen om de overwinning. Mathieu mag zich vooral niet laten opjagen. Misschien moet hij eens tevreden zijn met een vijfde plek", aldus de voormalig wereldkampioen.

