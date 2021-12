Heusden-Zolder was de afgelopen vier jaar een heuse speeltuin voor Van der Poel. Met groots vertoon van macht snelde hij steeds naar de overwinning op het circuit, waar hij overigens in 2015 ook al had gezegevierd. Hierdoor waren de verwachtingen voor maandag hooggespannen. Natuurlijk, Van Aert is in topvorm en nog ongeslagen.

Een nieuwe tweede plaats achter de Belgische alleskunner zou dan ook geen schande zijn geweest. Dat Van der Poel al snel op achterstand reed, was echter een grote tegenvaller.

Ad

Veldrijden Heusden-Zolder | Van Aert blijft ongeslagen, tegenvallende Van der Poel stapt uit 3 UUR GELEDEN

Slechte aanloop naar het crossseizoen

De aanloop van Van der Poel naar het nieuwe crossseizoen was allesbehalve soepel verlopen. Nog tijdens het wegseizoen had hij rugklachten die werden verergerd door een val tijdens de mountainbikerace op de Olympische Spelen.

Eind november viel hij ook tijdens een bostraining in Lichtaart. Van der Poel stond kort aan de kant met een knieblessure en zijn voorbereiding liep een deuk op. De wereldkampioen besloot daarom niet te starten in Rucphen en Namen.

Zondag tijdens zijn rentree in Dendermonde eindigde hij als tweede. Dit was in de lijn der verwachting. Dat hij onderweg een aantal keer zijn rug aan het strekte, was echter een slecht teken. Bovendien was de wond op zijn knie nog niet geheel genezen.

Dendermonde | Van der Poel blikt terug op zijn langverwachte rentree in het veld

In de achtervolging

Maandag in ‘zijn’ Heusden-Zolder was Van der Poel duidelijk nog niet hersteld van de inspanning een dag eerder. Van der Poel moest vanaf het vallen van de start in de achtervolging. Net toen hij de voorste groep had achterhaald, was van Aert al vertrokken. De titelverdediger leidde even de achtervolging, maar zakte daarna steeds verder weg in de groep.

Uiteindelijk moest hij lossen en passeerde na vier ronden met gebogen hoofd de finish. De eenzame lijdensweg van Van der Poel duurde nog drie ronden waarna hij gedesillusioneerd uitstapte.

Van der Poel heeft nu twee dagen rust en staat dan donderdag aan de start in Loenhout. Opnieuw komt hij dan zijn eeuwige rivaal Van Aert tegen. Hopelijk krijgen we dan een ouderwets duel. Maar belangrijker nog, zien we Van der Poel weer zoals we hem kennen!

Veldrijden Heusden-Zolder | Brand en Van Empel blikken terug op prachtig gevecht in laatste ronde 3 UUR GELEDEN