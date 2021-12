Het was vooraf afwachten hoe de verhoudingen zouden liggen tussen Van Aert en Van der Poel. Zondag in Dendermonde won de Belgische kampioen. Van der Poel was na afloop echter tevreden. Het was zijn eerste cross van het seizoen en bovendien leek de modder van Dendermonde meer op het lijf geschreven van Van Aert. De verwachting was dat Heusden-Zolder de wereldkampioen beter zou liggen. Niet voor niets won hij de laatste vier edities op het technische en snelle circuit.

Heusden-Zolder | Tweede cross Van der Poel sinds rentree al na 45 minuten klaar

Van der Poel in de achtervolging

Veldrijden Heusden-Zolder | Van Aert blijft ongeslagen, tegenvallende Van der Poel stapt uit 3 UUR GELEDEN

Van der Poel kon direct in de achtervolging. Omdat het zijn eerste start was in de Superprestige mocht hij niet vanaf de eerste startrij beginnen. Met deze wetenschap was Van Aert erbij gebaat om vlot te vertrekken. In de rug van Daan Soete volbracht hij de eerste ronde op de tweede plaats.

Bij de eerste passage van de finish gaf Van Aert extra gas. Hij kreeg in eerste instantie Toon Aerts en Quinten Hermans mee in zijn wiel. Van der Poel volgde in de tweede groep, aangevoerd door Pidcock. De groepen kwamen voor de tweede passage al samen, maar op dat moment was Van Aert al vertrokken. Van der Poel leidde de achtervolging met in zijn wiel Pidcock en Iserbyt. Het gat met de koploper liep op naar meer dan dertig seconden.

Gewonnen wedstrijd

Van Aert reed daarom al snel een gewonnen wedstrijd. De spanning zat in de strijd om plek twee. Het was duidelijk dat van der Poel zich hierin niet ging mengen. Voor de vierde passage moest hij een gat laten vallen naar de achtervolgende groep en passeerde met gebogen hoofd de finish. Gedurende de race zakte hij steeds verder naar achteren. Uiteindelijk gaf hij er na zeven ronden de brui aan. Dit betekende dat de ‘grote twee’ voor het eerst sinds Hoogerheide in 2020 bij deelname niet als eerste én tweede eindigden.

Pidcock, die duidelijk een betere dag had dan zondag, leidde de achtervolging op Van Aert met in zijn wiel Iserbyt en Hermans. Corné van Kessel volgde daar vlak achter, waardoor zijn ploegmaat Hermans geen kopwerk verrichtte. Aerts, de nummer twee in het klassement van de Superprestige, volgde in een groepje op achterstand. Koploper Iserbyt kon daarom goede zaken doen en nam het initiatief in de achtervolgende groep. Hermans kon ternauwernood volgen, maar moest uiteindelijk definitief een gat laten vallen.

Bij de les blijven

Ondertussen moest Van Aert aan kop bij de les blijven. In de zesde ronde ging hij onderuit, maar bleef zijn voorsprong desondanks meer dan een minuut. Op de tweede plaats was het stuivertje wisselen tussen Eli Iserbyt en Thomas Pidcock. Om de beurt plaatsten zij een versnelling waarbij de ander tot het uiterste moest gaan om bij te blijven. Aerts bleef daarachter vechten voor een goede klassering om zoveel mogelijk punten te pakken. Voor het ingaan van de laatste ronde passeerde hij Van Kessel en nam daarmee de vijfde plaats over in de wedstrijd.

Uiteindelijk bleef het verschil in het klassement tussen Iserbyt en Aerts beperkt. Pidcock won, 1.04 minuut achter de ongenaakbare Van Aert, de sprint om de tweede plaats en snoepte daarmee kostbare punten af van de klassementsleider. Hermans eindigde als vierde voor Aerts. Van Kessel was op plek zes de beste Nederlander.

Beslissing in Gavere

De beslissing in de Superprestige valt op zaterdag 12 februari in Gavere. De avondcross in Diegem op woensdag is helaas afgelast. De volgende cross is donderdag, de X2O Trofee in Loenhout. Van der Poel staat opnieuw op de deelnemerslijst. Het zal dan veel beter moeten dan maandag om de imposante zegereeks van Van Aert te kunnen doorbreken.



