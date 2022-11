Hulst | Mathieu van der Poel wint bij rentree in het veld, Pidcock uit koers na valpartij

Van der haar vliegt als eerste het veld in. terwijl Van der Poel wat verder van achteren moet beginnen. Maar de wat nadelige startpositie is geen probleem voor de meervoudige wereldkampioen. Na een aantal bochten zit hij al in het wiel van de huidige wereldkampioen, maar zelfs Pidcock gaat niet snel genoeg voor de Nederlander. Van der Poel vliegt hem voorbij en bij de eerste passage van de molen rijdt Van der Poel al op de vierde plek. Wederom een aantal bochten later rijdt hij op kop van de koers samen met Lars van der Haar. Iserbyt probeert met de grootst mogelijke moeite de aansluiting te vinden.

Foutjes

Een klein foutje van Van der Poel zorgt er voor dat Van der Haar de koppositie weer kan overnemen. Hierdoor kunnen ook Pidcock, Sweeck en Vanthourenhout aansluiten bij het drietal op kop.

Veldrijden Hulst | Van der Poel kritisch ondanks overwinning: "Nog werk te doen om topniveau te halen" EEN UUR GELEDEN

Bij de tweede passage van de molen heeft Pidcock de leiding overgenomen in de wedstrijd en is Van der Poel inmiddels teruggezakt naar de staart van de kopgroep. De modder vliegt in de rondte.

Kopgroep

Een schuivertje van Van der Poel zorgt voor een kans voor Pidcock en Sweeck. Het tweetal rijdt weg bij de rest waardoor Van der Poel in de achtervolging moet. Hij gaat snel voorbij aan Van der Haar en Iserbyt in een poging om het gat te dichten.

Bij derde passage van de finish vormt zich een groep van vijf renners. Vanthourenhout is de aansluiting met de kop verloren. Het hoge tempo van Pidcock in het veld is net een tandje te veel voor Van der Haar en Iserbyt.

Van der Poel neemt de leiding in de tweede helft van de vierde ronde en voert de druk op. Pidcock wordt gedwongen in het maken van foutjes en op de streep heeft de Nederlander een voorsprong van vijf seconden op de wereldkampioen.

Valpartij Pidcock

In de laatste ronde raakt Pidcock een flinke put in een afdaling. Hij raakt de controle kwijt en knalt tegen een paaltje aan. Zijn achterwiel ligt compleet door midden en zijn eerste reactie is doorlopen naar de materiaalpost, maar kort daarna ziet hij dat het geen nut heeft om door te lopen en stapt hij over de hekken heen. Einde koers voor Pidcock.

Podium

De wedstrijd was inmiddels verreden. De voorsprong van Van der Poel liep nog op tot tien seconden in de laatste rondes en Pidcock leek zich te kunnen vinden in de tweede plaats tot zijn valpartij. Sweeck reed ondertussen in zijn eentje rond op de derde plek. Door de opgave van Pidcock is het dus Van der Poel die wint, Sweeck die tweede wordt en Iserbyt maakt het podium compleet.

