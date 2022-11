Het is modderhappen bij de vestingscross in Hulst. De regen zorgt voor een natte en gladde bovenlaag en met de vele afdalingen kunnen de rensters soms niks anders doen dan hopen dat het goed komt.

Puck Pieterse vliegt er vanaf de eerste meters in het veld direct vandoor. De Nederlandse liet vorige week al zien technisch één van de beste rensters in het veld te zijn en ook tijdens de lastige omstandigheden van vandaag maakt ze de verwachtingen weer waar. Waar anderen het lastig hebben houdt Pieterse alles onder controle.

Springen

Fem van Empel gaat in de achtervolging, maar dichterbij dan een klein tiental seconden komt ze niet. Een groot voordeel voor Pieterse zijn de balkjes. Zij kan er overheen springen, waar Van Empel moet afstappen en er overheen loopt.

In de derde ronde, vlak na de molen, dicht Van Empel het gat met de leidster in de wedstrijd. Waar Pieterse de buitenste lijn neemt in de afdaling en het relatief rustig aan doet duikt Van Empel vol naar beneden. Een risico dat goed uitpakt. Ze sluit aan in het wiel van Pieterse. Van Empel neemt ook direct de leiding over, maar misschien was het zelfvertrouwen iets te hoog, want in de eerstvolgende afdaling glijdt ze onderuit. Een scheef stuur en een kettingprobleem lijken haar de winst te ontnemen. Een kettingreactie van problemen volgt.

Stoempen

Een probleem met het schakelsysteem. In de haast glijdt ze ook nog eens onderuit bij het lopen, in de bocht voor de materiaalpost en na het wisselen van de fiets nogmaals onderuit. Ze blijft vechten, maar het is tegen beter weten in. Ondertussen is Pieterse aan het stoempen en gaat ze ruim aan de leiding. Ondanks alle problemen rijdt Van Empel nogsteeds op de tweede plaats. Een minuut achter Pieterse. Van Anrooij op anderhalve minuut op de derde plaats.

In de voorlaatste ronde gaat Pieterse ook onderuit op dezelfde plek als waar de problemen ontstonden voor Van Empel. Bij de leidster in de wedstrijd is een scheve shifter echter het enige materiaalprobleem wat ze er aan overhoudt. Ze kan zonder erg verder en ze blijft aan de leiding.

Podium

Een voorsprong die Pieterse niet meer weggeeft ondanks wederom een kleine valpartij in de afdaling op de schuine kant. Van Empel bleef vechten voor de tweede plek en Van Anrooij rijdt eenzaam naar de derde plek.

