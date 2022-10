Van der Haar kende vorig jaar op 30-jarige leeftijd misschien wel het beste seizoen van zijn carrière. De Nederlander geeft aan dat hij bij zijn voormalige team, dat nu onder de naam Team DSM bekend staat, het plezier verloren was. Nu is dat echter weer helemaal terug,

"De gezelligheid in de ploeg was er wel met de renners en stafleden, maar vanuit hogerop was het niet altijd even leuk samenwerken. Dat maakte het heel moeilijk om het plezier te behouden. Regels heten protocollen bij dat team. Op een gegeven moment werd de samenwerking wel heel lastig en werd het steeds moeilijker om het cross-verhaal uit te leggen en begrijpelijk te maken. Dan lopen je wegen uit elkaar", aldus Van der Haar.

De status van de wereldbeker

De wereldbeker is dit jaar flink uitgebreid en dus staan er meer wedstrijden op het programma dan ooit. De vraag is echter of dit de status ten goede komt. Van der Haar wordt gevraagd hoe men het voor elkaar kan krijgen om de wereldbeker weer het aanzien van vroeger te geven.

"Het prijzengeld is prima, maar als je het dubbele aantal wedstrijden doet, moet het klassementsgeld ook wel omhoog. Maar het puntensysteem is op dit moment niet heel interessant. De winnaar heeft al het dubbele aantal punten van de nummer vijf. De winnaar moet altijd meer punten krijgen, maar dat is wel een beetje over de grens. Dat haalt heel snel de motivatie eraf om voor het klassement te gaan."

Volgens Van der Haar is het daardoor namelijk makkelijker om wedstrijden over te slaan: "Daarnaast zijn veertien wereldbekers er gewoon vijf te veel. Zeker als een renner zoals ik genoeg punten heeft, dan kan die makkelijker zeggen: "Ik ga trainen". Dat is gewoon zonde van zo'n mooi klassement als de wereldbeker, dat vroeger faam had als het belangrijkste klassement. Dat is het nu aan het kwijtraken en dat is jammer."

Daarom moet men terug naar het oude format volgens Van der Haar: "Als je acht of negen races doet, dan heeft iedereen de energie en het financiële kapitaal om de wedstrijden te rijden. Nu zijn het er zo veel dat je heel snel de balans kan opmaken. Waarom zou je naar deze wedstrijd zo ver weg gaan? Dat kost me zo veel geld. Er zijn er genoeg in Nederland en België te rijden en voor de punten maakt het dus niet zo veel uit."

De suggestie dat het startgeld mensen over de streep moet trekken wordt door Van der Haar snel afgeschoten: "Er is geen startgeld. Alleen voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert is dat er, maar dat is niet officieel. Dat is niet alleen in Val di Sol hoor."

