Thijs van Amerongen, de expert op het gebied van veldrijden van Eurosport, schoof ook aan deze editie. Volgens hem kon niemand Wout van Aert dit weekend bedreigen in Dublin.

Vooral van Pidcock had Van Amerongen meer verwacht: "Het bleef lang samen en Wout van Aert trok gelukkig niet direct alle registers open. Pidcock is toch wel een paar procentjes minder dan toen hij zijn eerste crossen reed. Hij stak er zeker niet bovenuit."

Pech voor Van Aert is geluk voor de kijker

Volgens host Sander Valentijn was het dan ook vooral aan materiaalpech te danken dat het nog spannend werd: "Het was een beetje pech voor Wout van Aert, maar wij hadden geluk als kijkers met die poetsdoek in zijn ketting. Daardoor bleef het wel lang spannend."

Thijs van Amerongen was vooral onder de indruk van hoe Van Aert zich hiervan herstelde: "Ja, wat een power heeft die man. Het is echt jaloersmakend om naar te kijken dat je zo veel macht in je benen hebt en dat je zoveel over hebt. Hij rijdt gewoon 20 seconden dicht en gaat dan meteen door. Net als bij Van der Poel in Antwerpen was het prachtig om naar te kijken."

Wat is er met Pidcock?

Wat de op papier grootste concurrent van Wout van Aert aan het doen was, dat snapte Sander Valentijn niet helemaal: "Pidcock zat van voren en dan weer achteraan. Dan leek hij er doorheen te zitten en dan leek hij weer de sterkste. Wat was hij aan het doen?"

Volgens Bobbie Traksel kan de Brit op het moment niet beter: "Schone schijn is het zeker niet. Ik denk dat hij het echt wel laat zien als hij goed genoeg is en dan zorgt hij ervoor dat hij het ook afmaakt."

"Wat is het dan wel?" vraagt Jan Hermsen zich af: "Het is wel opvallend hoe groot zijn pieken en dalen zijn zelfs binnen een weekend. Op zaterdag is hij soms heel slecht en dan op zondag weer heel goed. Ik zit daar wel vreemd van te kijken."

Volgens Thijs van Amerongen zou ook de houding van Pidcock het probleem kunnen zijn: "Wat mij opvalt, is dat hij zo laks is in de start. Je kunt mij niet wijsmaken dat hij niet meer kan starten, maar hij heeft alleen maar slechte starts, waardoor hij altijd terug moet komen. Elke keer gaat hij als 20e het veld in of nog slechter, terwijl hij op de tweede rij start."

"Hij is natuurlijk niet zo explosief als Van der Poel en Van Aert, maar hij moet toch wel betere starts kunnen maken. Het is net alsof hij een beetje nonchalant is. Hij vindt het allemaal wel best en hij vindt het gewoon leuk. Als ik die interviews zie, heb ik niet het idee dat hij baalt dat hij niet gewonnen heeft", aldus van Amerongen.

