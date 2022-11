"Het was indrukwekkend wat hij liet zien. Dat hij direct won bij zijn eerste koers vond ik niet verrassend. Hij heeft al negen keer eerder direct bij zijn eerste start in het veld gewonnen", vertelde Vanbelleghem. "Hij maakte nog wel wat technische fouten. Daardoor waren de verschillen niet heel groot. Dat is het positieve voor de concurrentie."

Traksel haakte daar op in. "Het is een uniek talent, van een heel ander level dan de rest. Ik bedoel, hij heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat zie ik de anderen niet zo snel doen. Hij heeft dus super speciale kwaliteiten. Wanneer hij ook de technische skills heeft, zou hij helemaal bij de rest wegrijden. Het was voor de spanning misschien wel goed dat hij deze nog miste."

Discussie

Met de dominantie van Van der Poel laaide direct ook de discussie op over het niveau van de concurrentie. "Als Pidcock geen pech had gehad, was hij in Hulst gewoon tweede geworden. Waar hebben we hiervoor dan naar zitten kijken?", legde Valentijn voor aan de Eurosport-experts, refererend aan de eerste crossen van dit seizoen.

Volgens Hermsen houdt de rest met hun voorbereidingen rekening met de komst van 'de grote drie'. "Zij bouwen hun seizoen waarschijnlijk zo op dat ze aan het begin van het seizoen goed zijn, omdat Van der Poel, Pidcock en Van Aert er dan nog niet zijn. Ik denk dat zij niet meer de vorm hebben van een maand geleden."

"Ik vond het begin van het seizoen juist heel leuk met jongens als Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout die boven zichzelf uitstegen. En ook Lars van der Haar deed het heel leuk", vervolgde Hermsen. "Maar ik ben het met je eens. Ik zag Pidcock in Kortrijk aanzetten op een bruggetje en vroeg me toen echt af of er iemand bij de rest aan de remmen zat te trekken. Wat gaf hij daar gas zeg. Ja, dan is het verschil heel groot."

Blij met situatie

Volgens Vanbelleghem moeten we juist blij zijn zoals de situatie nu is. "Het is in alle klassementen heel spannend. Hierdoor gaat het in de kerstperiode extra leuk worden. De grote drie strijden om de zege en de anderen voor de klassementen. En er zal met Van der Poel, Van Aert en Pidcock aan de start ook veel publiek komen."

De Eurosport-commentator maakt direct de brug naar zondag. Dan staat 'de grote drie' aan de start in Antwerpen. "Dat ze er alle drie zijn, is heel lang geleden. Daar kijk ik enorm naar uit."

