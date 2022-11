Sander Valentijn durft niet te zeggen wij hij momenteel de beste vindt: "Wie is nu eigenlijk de beste crosser dit jaar? Dat lijkt me lastig te zeggen met Iserbyt die vijf keer wint, Sweeck is goed, Van der Haar met drie overwinning, Vanthourenhout op zondag en tijdens het EK. Zeg het maar."

Jeroen Vanbelleghem heeft ook geen uitgesproken kandidaat: "Vier coureurs hebben gewonnen. vijf, vier, drie en twee overwinningen. Vanthourenhout wint de mooiste met het EK, Namen en Overijsse. Dat zijn toch kanjers. Qua klassementen, Van der Haar staat aan de leiding van de X2O, Sweeck op de Superprestige en Iserbyt op de Wereldbeker. Dus het is enorm verspreid."

"Ik ga nu niet zeggen: die is de beste. In het aantal overwinningen is het Iserbyt. Qua mooiste zeges zou ik toch Vanthourenhout zeggen. Van der Haar is de meest constante, maar wint slechts een keer echt op de Koppebergcross. Ik zou niet zeggen dat iemand er echt bovenuit steekt", aldus de commentator.

"Kan ik dan concluderen dat de top breder is dan ooit?" vraagt Host Sander Valentijn zich af. Wat Jeroen Vanbelleghem betreft is dat zo: "De afgelopen jaren was het vooral Iserbyt die won en de rest kreeg af en toe een kruimeltje in de eerste twee maanden. nu doen ze het allemaal, omdat Iserbyt ook problemen heeft met zijn rug, maar ook omdat die anderen op een veel hoger niveau acteren."

De grote drie

Het is dan ook de vraag hoe dit veld zich vormt als Van der Poel, Van Aert en Pidcock zich echt in de strijd gaan mengen. Volgens Sander Valentijn zullen deze drie een maatje te groot blijken, maar daar is niet iedereen het mee eens: "Daarom dacht ik. Heel leuk nu die brede top, maar als die grote mannen zo meteen komen, is dat allemaal niks meer waard. Maar dat denk jij dus niet Jan Hermsen?" vraagt Sander Valentijn.

"Daar heb ik nu wel echt mijn twijfels over. Iserbyt was vorig jaar en het jaar daarvoor extreem goed. Hij won alles en dan kwamen de grote drie en gingen die meteen winnen. Dan was Iserbyt weg en de rest eigenlijk ook. Het is nu echt veel breder."

"Ik heb wel eens jaren gehad dat ik elke zaterdag en zondagmiddag in slaap viel en dat ik wakker werd met dezelfde renner waar ik bij in slaap was gevallen. Ik val nu ook nog wel eens in slaap, maar dan is er toch altijd een andere winnaar. Het is een veel interessanter wedstrijdverhaal en dan de afgelopen jaren en er wordt veel meer echt gekoerst", aldus Hermsen.

Waar kijk je?

