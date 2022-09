Van Empel maakt per 1 januari de overstap van Bingoal Pauwels Sauces naar Jumbo-Visma – deels ook om op de weg te gaan rijden – maar het lijkt erop dat we het laatste nog lang niet van haar hebben gehoord.

Wellicht is Van Empel zelfs pas net begonnen, al is het altijd lastig om zelfs de grootste talenten een succesvolle toekomst toe te dichten. Van Empel is in ieder geval een jaartje ouder, een jaartje sterker en wellicht ook een jaartje sluwer.

Ad

Die mix van ingrediënten droeg bij aan een overwinning met grote marge. Hoewel Van Empels concurrent en uiteindelijke nummer drie Denise Betsema te maken kreeg met materiaalpech – haar schakelmechanisme werkte niet meer – was dit zeker niet de sleutel tot succes of pech.

Veldrijden Kruibeke | Van Empel wint met minuut voorsprong op Worst de Poldercross EEN UUR GELEDEN

Groot verschil

Dat gaf Betsema ook eerlijk toe. Ze was onder de indruk van wat Van Empel liet zien, al voegde ze eraan toe dat het seizoen nog jong is en iedereen weer eventjes zijn draai in het veld moet vinden. “Hopelijk wordt het verschil kleiner”, zo liet Betsema weten.

Nummer twee Worst kon langer mee en pakte zelfs even de kop, maar twee fietswissels zorgden ervoor dat het gaatje was geslagen. Worst probeerde heus terug in het wiel te komen bij Van Empel, maar dat lukte niet. Toen het elastiek eenmaal was geknapt, groeide het verschil naar de minuut en kwam de winst van Van Empel definitief niet meer in gevaar.

WAAR KIJK JE?

Het wereldbekerseizoen is volledig te zien bij Eurosport. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Veldrijden | Toppers, kalender en waar te zien? - Alles wat je moet weten over het komende seizoen GISTEREN OM 12:47