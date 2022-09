Kruibeke | Vanthourenhout blijft Iserbyt voor in Polderscross en is direct van de nul af

De grote vier maakten hun favorietenstatus waar. Wie de UCI-ranglijst erbij pakte, kom de topvier als het ware zo invullen en er werd geleverd tijdens de eerste Exact Cross van het seizoen. Vanthourenhout greep de kop en sloop langzaam stiekem een beetje weg, want van een demarrage was geen sprake.

Laurens Sweeck probeerde het gat te dichten en kreeg Iserbyt – teamgenoot van Vanthourenhout – in zijn wiel en zo werd een tijdje achtervolgd. Soms kwamen de achtervolgers in de blubber iets dichter op de leiding, maar eigenlijk was het helemaal vooraan nooit écht spannend.

Van der Haar

Terwijl Vanthourenhout de overwinning naderde, bleek Iserbyt van de tweede groep het meeste over te hebben. Iserbyt sprong weg bij Sweeck en Van der Haar, voor wie niet meer mogelijk bleek dan een vierde plaats. De Europees kampioen blijkt in de openingsfase van het seizoen wel vaker een slowstarter.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock ontbreken voorlopig, omdat hun prioriteit nog even op de weg ligt.

