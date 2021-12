Loenhout | “Elke seconde telt” - Brand heeft geen tijd om te juichen

"Nee, ik was aan het sprinten”, reageerde Brand voor de camera op de vraag of ze te druk was om haar zoveelste zege te vieren. "Elke seconde telt. En ik heb diep moeten gaan. Het deed pijn. Het is nog een lang stukje weg vanaf de laatste bocht.”

Waar Brand normaal in het tweede deel van de cross de koppositie pakt en wegrijdt van de rest, was het nu een kwestie van de ander uitwringen. En nog een beetje meer dan dat. "Ze zeggen toch wel vaker dat niet altijd de sterkste wint, maar dat je het bordje van de ander moet leegeten?”

Loenhout | Onverslaanbare Brand wint weer, pakt derde overwinning in vijf dagen

Bluffen

"Zoiets was het vandaag. Het was zelfs een beetje bluffen, eerlijk gezegd”, gaf Brand toe, die aan Denise Betsema een zware kluif had terwijl ook Shirin van Anrooij best lang kon aanklampen. "Toen ik op kop kwam, dacht ik: Denise kan nooit veel frisser zitten dan ik. Toen ik het gaatje sloeg, dacht ik ook van: het moet niet te lang duren.”

De tussenstand in de X2O-trofee verklaart de sprint van Brand. De leidster van de Wereldbeker en de Superprestige moet in dit klassement nog 1:28 zien goed te maken op Betsema. Vandaar dat écht elke seconde telt en er pas na de streep werd gejuicht.

