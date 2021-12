Loenhout | Onverslaanbare Brand wint weer, pakt derde overwinning in vijf dagen

Betsema en Shirin van Anrooij hadden de beste start van het veld. Lucinda Brand. De start is in de Soudal Ladies Trophy extra belangrijk omdat er bij de eerste doorkomst op de de finishlijn bonusseconden te verdienen zijn. Lucinda Brand had vlak voor het ingaan van de eerste ronde de twee weer teruggepakt.

Van de de drie had Van Anrooij ogenschijnlijk de meeste moeite. De renster van Baloise - Trek Lions leek meermaals te moeten lossen, maar op het elastiek keerde ze telkens terug. Pas nadat haar ploeggenote Brand in de laatste ronde het tempo verhoogde moest ze definitief passen.

Versnelling Brand

In de laatste ronde leek Brand pas echt serieus gas te geven. Met een verhoogd tempo op de rechte stukken en haar sterke looptechniek sloeg Brand al snel een gat op de Texelse. Doordat het klassement in de Soudal Ladies Trophy niet wordt beslist op punten, maar op tijd moest Betsema hard door blijven trappen.

Betsema, die het klassement leidt door een sterke wedstrijd op de Koppenberg, hield de schade beperkt. Ze kwam vijftien seconden na Brand over de finish en behoudt haar voorsprong in het klassement.

