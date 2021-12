Loenhout | Van Aert laat zien wie beste is en pakt zesde zege van seizoen

Wout van Aert ging als grote favoriet in Loenhout van start. De renner van Jumbo - Visma verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Eerder deze week was hij nog de snelste in Dendermonde en Heusden-Zolder. In Loenhout duurde het nog wel twee ronden voor hij de kop van de wedstrijd bereikte.

Samen met Quinten Hermans en Laurens Sweeck reed Van Aert na drie rondes op de kop van de wedstrijd. Eerder nog leek Van Aert definitief de benen te nemen, maar op het relatief eenvoudige parcours waren verschillen moeilijk te maken.

In de vijfde ronde sloot Michael Vanthourenhout aan en die nam meteen de leiding van de wedstrijd in handen. Van Aert besloot echter dat het wel welletjes was en koos definitief het hazenpad. Op de modderige stroken kon Van Aert zoveel vermogen leveren waardoor de concurrentie kansloos bleef. Even leek Vanthourenhout terug te kunnen komen door een stuurfoutje van Van Aert, maar de vogel was gevlogen.

De overwinning in Loenhout betekent voor Van Aert de zesde overwinning van het seizoen. Nog nooit won hij in een seizoen zoveel crosses. Of hij meedoet aan het wereldkampioenschap in Fayetteville is nog niet duidelijk. Van Aert laat na 9 januari weten of hij daar van de partij is.

Vanthourenhout eindigde op veertien seconden als tweede. Toon Aerts eindigde als derde en breidt zijn voorsprong in het klassement van den X20 Badkamerstrofee uit. Eli Iserbyt die voor vandaag op de tweede plek stond, kende een slechte dag en werd veertiende.

