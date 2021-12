Pas op het laatste stuk van het parcours kon Brand het beslissende gaatje slaan en daar was ze na afloop erg blij mee. Een sprint tegen de explosieve Van Empel zag ze namelijk niet zitten: "Van Empel is niet de makkelijkste om mee naar de streep te gaan. Je moet maar eens kijken naar haar starts. Soms ligt ze in drie meter al een meter voor."

De afgelopen tijd waren veel crossen waaraan Brand meedeed al beslist voordat de wedstrijd goed en wel begonnen was. Dit keer werd ze dus flink uitgedaagd en dat was te merken. "Het kostte veel. Ik voelde gisteren ook nog wel in de benen en ook de Kerst."

Dat Brand een serieuze uitdager lijkt te hebben, is goed voor de sport, maar het moet niet te snel gaan met de jonge rensters. ‘’Ze moeten niet te veel bijleren, want ze zijn echt heel sterk", zei Brand met een knipoog.

Van Empel is tevreden

Van Empel had op haar beurt juist wel een rechtstreeks duel tot aan de streep op haar wensenlijstje staan. "Ik had eigenlijk gehoopt op een sprint wiel aan wiel, maar tijdens de laatste afdaling maakte ik een klein foutje, waardoor ik twee of drie meter achterstand had."

Tot dit foutje werkte de tactiek van Van Empel uitstekend. "Ik wilde aanklampen tot het einde. Als je mee bent, weet je dat je een kans maakt", aldus Van Empel. Ondanks haar tweede plaats kijkt Van Empel tevreden terug op de Superprestige.

"Ik leer elke wedstrijd bij en ook van deze koers neem ik dingen mee. Ik ben echt tevreden. Ik zat er tot het einde bij. Ik denk dat ik een goede koers heb gereden en dat ik hiermee vooruit kan."

