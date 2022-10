Vlak na de start opende Puck Pieterse de debatten. Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado konden reageren. Marianne Vos moest bij haar rentree wat meer van achteren beginnen en had dus geen zicht op de kop van de koers in de eerste ronde.

Alvarado was van de vier rensters op kop de enige die ook gisteren in actie kwam tijdens de Superprestige in Ruddervoorde. Deze inspanning leek ze te moeten bekomen want na twee rondes moest ze de andere drie laten gaan.

Drietal

Deze drie waren erg aan elkaar gewaagd. Er waren wel wat pogingen van het drietal op kop om weg te rijden, maar steeds kwamen ze weer samen.

Op het technische gedeelte in de laatste ronde wist Van Empel een klein gaatje te pakken op Pieterse. Een gaatje wat de Alpecin-Deceuninck renster niet meer wist te dichten. Van Anrooij leek al wat langer vooral blij te zijn dat ze nog in het wiel kon blijven en had dus geen reactie op de versnelling van Van Empel.

Podium

Dit is de vierde overwinning op rij van Van Empel. Voorlopig heeft ze nog alle wereldbekerwedstrijden gewonnen. Een prima reeks resultaten in aanloop naar het Europese kampioenschap van volgende week. Pieterse kwam als tweede over de finish en Van Anrooij maakt het podium compleet.

Vos

Marianne Vos werd bij haar rentree in het veld zesde op 1 minuut en 13 seconden achterstand.

