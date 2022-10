Maasmechelen | Laurens Sweeck schiet raak en wint eerste wereldbekerwedstrijd van zijn carrière

Quinten Hermans schakelde zichzelf al vroeg in de koers uit door in tweede positie ten val te komen. Zonder fysiek erg stond hij weer op, maar vanwege het hoge tempo in de eerste bochten was zijn uitzicht op de kop van de koers direct verdwenen.

Drietal

De mannen waren de eerste drie rondes sterk aan elkaar gewaagd totdat Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout het tempo verhoogden.

In de vijfde ronde dook Iserbyt te enthousiast een bocht in en kwam ten val. Sweeck en Vanthourenhout dachten geen moment na en maakten optimaal gebruik van het moment.

Vanthourenhout

Het tempo dat Sweeck vervolgens vast hield was te hoog voor Vanthourenhout. De Belg had zichzelf wat opgeblazen want hij zakte snel terug op de ranking.

Van der Haar was juist naar voren gereden en had de achtervolging op Sweeck ingezet. Gisteren verloor de Nederlander nog de overwinning in Ruddervoorde vanwege twee lekke banden.

Podium

Sweeck reed verder solo naar de overwinning. Iserbyt wist daarachter nog wel de aansluiting met Van der Haar te vinden, maar in de laatste ronde had de Nederlander nog een versnelling in de benen die Iserbyt niet kon beantwoorden.

