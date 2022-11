Alvarado schoot uit de startblokken en ging er gelijk vandoor in een hoog tempo. Marianne Vos was van plan om haar karretje aan te haken, maar hield dit nog geen hele ronde vol. Dit leek eerst te wijten aan slecht inklikken als gevolg van de modder, maar Vos zakte verder en verder weg.

Uiteindelijk kwam Vos – op twee minuten achterstand – slechts als tiende over de streep. Voor Denise Betsema en Lucinda Brand was het juist omgekeerd; een slechte start werd gevolgd door goed herstel. Betsema kwam binnen als tweede, Brand werd vierde maar verloor in de laatste ronden geen tijd meer op de koploopster.

Ad

Over de koploopster gesproken… Alvarado is helemaal terug! Ze won vorige week de Superprestige in Niel waarmee een einde kwam aan een kleine twee jaar droogte. Ook liet ze op die manier zien écht terug te zijn na een periode van worstelen met een virus, waardoor ze niet meer de oude was.

Veldrijden Merksplas | Pidcock antwoord weer in Nederlands - “Het was een beetje moeilijk” 7 MINUTEN GELEDEN

Superprestige | Alvarado heeft na bijna twee jaar weer eens zege te pakken

Alvarado vs Betsema

Inmiddels is Alvarado wel weer de oude en een serieuze factor om rekening mee te houden. Dat bleek wel tijdens de Aardbeiencross, die ze volledig naar haar hand zette. Ook is Alvarado nu leider in het klassement om de Superprestige, al staat ze nog gelijk in punten met Betsema. Inge van der Heijden finishte trouwens als derde en staat op korte afstand (43-43-40) ook derde in de tussenstand.

Overigens ontbraken de jongelingen Fem van Empel, Puck Pietse en Shirin van Anrooij, die zich wat proberen te sparen aangezien zondag in Overijse alweer een manche om de Wereldbeker op het programma staat.

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Merksplas | Pidcock antwoord weer in Nederlands - “Het was een beetje moeilijk” 8 MINUTEN GELEDEN