De start was voor Niels Vanderputte en Laurens Sweeck, al moest Vandeputte snel afhaken. De wedstrijd verliep zo hetzelfde als bij de vrouwen, waar Ceylin del Alvarado van kop of aan won.

Eli Iserbyt wilde dat niet laten gebeuren. De kleine Belg leidde de achtervolging op zijn landgenoot. Dat de vorm van Iserbyt op dit moment tanende lijkt, bleek uit dat Lars van der Haar de achtervolging moest overnemen. Iserbyt moest op het EK in Namen afstappen vanwege pijn in zijn rug. Bij de crosses in Niel en Beekse Bergen stelde hij ook teleur met een vierde en vijfde plek.

Achtervolging

Van der Haar kwam nauwelijks dichterbij Sweeck in zijn achtervolging. Sweeck behield een voorsprong van rond de twintig seconden op de Nederlands kampioen. In de laatste ronde liep die voorsprong nog terug naar vijf seconden. Spannend werd het niet: de Belg nam geen risico’s meer waardoor Van der Haar iets dichterbij kon komen.

Achter Sweeck en Van der Haar reden ploeggenoten Iserbyt en Michael Vanthourenhout samen. Op twee ronden voor het einde reed de Europese kampioen weg bij Iserbyt: de negende podiumplek van het seizoen voor Vanthourenhout.

Domme ezel

Een minuut achter de kop van de wedstrijd reed Eli Iserbyt in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Brit die vorig jaar wereldkampioen werd, kon nog niet overtuigen. Hij eindigde als zevende. Voor de wedstrijd kreeg hij wel de lachers op zijn hand door zichzelf in een interview in het Nederlands te vergelijken met een domme ezel.

Iets voor Pidcock reed de Nederlander Ryan Kamp naar een vijfde plek. Zijn beste uitslag van het seizoen.

Waar kijk je?

