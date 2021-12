Nystrom is het kind van een Amerikaans-Costa Ricaans paar en kende een moeilijk begin van zijn leven. Zo was hij enige tijd dakloos, leefde hij op straat en deed hij zelfs een zelfmoordpoging.

Inmiddels liggen deze tijden achter Nystrom. Hij is de eerste veldrijder uit het Centraal-Amerikaanse land die meedoet aan een wereldbekerwedstrijd en ook komend weekend in Dendermonde is hij erbij. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door crowdfunding.

Luidkeels toegezongen

Daarna moet Nystrom terug naar huis om te werken en te sparen. De Costa Ricaan betaalt zelf voor zijn bestaan als veldrijder en moet werken en sparen, zodat hij volgend jaar mee kan doen aan het WK in de Verenigde Staten.

In Rucphen en Namen reed Nystrom zijn eerste wedstrijden op Europese bodem. Dat hij in Namen als eerste renner uit de race werd gehaald vanwege de 80 procentregel kon hem niet deren.

Inmiddels was hij uitgegroeid tot publiekslieveling en werd hij luidkeels toegezongen door de wielerfans.

