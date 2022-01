Veldrijden

Dit betekent dat er voor het eerst in zeven jaar een nieuwe wereldkampioen gaat komen. Mathieu van der Poel liet eerder al weten niet naar de Verenigde Staten af te reizen eind januari, vanwege een slepende rugblessure. Nu Wout van Aert ook niet meedoet, ligt de weg voor andere veldrijders open. Van der Poel en Van Aert bezitten gezamenlijk de laatste zeven wereldtitels. In 2014 was het de Tsjechische Zdenek Stybar de laatste wereldkampioen voor het tijdperk van de grote twee aanbrak.

Een aantal veldrijders zal na de aankondiging van Van Aert met extra belangstelling naar het WK kijken. Voor veel renners is dit misschien wel de enige kans die ze krijgen in hun carrière om serieus mee te doen om de wereldtitel. De Brit Tom Pidcock, de Belgen Toon Aerts, Eli Iserbyt en Nederlander Lars van der Haar wrijven zichzelf momenteel ongetwijfeld in de handen.

