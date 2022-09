Rochester | Veldrijdsters komen modderige en gladde heuvel niet op wegens gebrek aan grip

De cross in Rochester werd gewonnen door Annemarie Worst, maar de meest opvallende beelden werden gemaakt tijdens de eerste ronde. Er stond voor het veld een beklimming op het programma, maar die klim was zo glad en modderig dat er geen enkele grip was en rensters niet boven kwamen.

De voorste rijdsters wisten bovenop de heuvel te geraken, maar daarachter ging het mis. Het werd een steeds grotere modderpoel waardoor rensters onbedoeld in elkaars weg kwamen te zitten en eventjes zelfs helemaal niemand boven kwam.

Bosroute en afzetlint

Er lagen wat hulpmiddelen voor het grijpen, zoals het afzetlint waarmee het parcours was uitgezet plus de optie om voor het bospad te kiezen en via de (takken van) bomen naar boven te klimmen. Een deel van het startveld legde deze route met succes af.

Eenmaal boven kon de veldrit weer op de fiets worden vervolgd. Worst was zoals gezegd de sterkste van het veld en zegevierde.

