Ruddervoorde | Sweeck spuwt vuur na finish - “Eli heeft onverdiend gewonnen”

Net als bij de wereldbekercrosses in Amerika was Eli Iserbyt te sterk voor zijn landgenoot Sweeck. Iserbyt had in de laatste ronde nog veel over en reed eenvoudig weg van Sweeck. Dat kwam voor Sweeck als een verrassing: “Blijkbaar had hij nog een eindschot over, terwijl hij een hele tijd niet meewerkte.”

Sweeck ging echter nog verder en noemde de zege van de wereldbekeraanvoeder zelfs onverdiend. “Hij zou kampioen moeten zijn, dan moet je ook je verantwoordelijkheid pakken”, vindt de Belg. “Als je drie, vier ronden in het wiel blijft zitten, win je wat mij betreft onverdiend.”

Sweeck leidde rondenlang de achtervolging op Europees kampioen Lars van der Haar. Na twee lekke banden in de een na laatste ronde moest hij zijn koppositie teruggeven. “Als je met twee ploeggenoten rijdt en zij nemen hun verantwoordelijkheid niet, dan is dat heel laag bij de grond.

Voormalig ploeggenoten

Vorig jaar reden Sweeck en Iserbyt nog bij elkaar in de ploeg van Jurgen Mettepenningen, Pauwels Sauzen Bingoal. Dit jaar maakte Sweeck de overstap naar Fristads-Crelan van de broertjes Roodhooft.

